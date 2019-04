VIDEO. Pâques : en Moselle, une chasse aux œufs qui fait le bonheur des enfants

Dans ce zoo de Moselle, il y a un animal qui a volé la vedette à tous les autres aujourd'hui : le lapin de Pâques. "Le lapin de Pâques a caché dans des caisses en bois des œufs de couleur", explique l'animateur au micro. Mais puisque le lapin est joueur, c'est dans un labyrinthe qu'il a caché ses œufs en bois. De quoi faire perdre la tête aux petits gourmands comme Anna, 7 ans : "Au départ on est passés par là-bas, montre-t-elle du doigt, et au final on a fait presque tout le tour du labyrinthe."



Des indices dans les enclos

Une fois que le compte est bon, à savoir ramener quatre œufs de couleurs précises, il est temps de les échanger. "On va donner à la dame nos œufs en bois et elle va nous en donner de vrais en chocolat", raconte un jeune garçon, la casquette bien vissée sur la tête. Il ne reste plus qu'à déguster. Pour les plus grands, la chasse aux œufs se poursuit dans les enclos des animaux. Il faut trouver des indices pour gagner encore plus de chocolats.

