Noël : attention à l'ouverture des huîtres !

Avant de se régaler avec des huîtres, il faut savoir les ouvrir. André est meilleur écailler de France et maîtrise cette technique. "Le talon de l’huître vers soi. Au niveau du troisième doigt, on va planter le couteau sur la coquille et sans forcer, il ne faut surtout pas forcer, on va aller chercher le nerf. Une fois que le nerf est tailladé, il suffit juste de faire pivoter la lame et de coller l’huître du couvercle", détaille le spécialiste.

2 000 blessés chaque année

Chaque année, 2 000 personnes se blessent en tentant d'ouvrir le mollusque. La majorité des accidents se produisent entre le 24 décembre et le 1er janvier. Alors, certains préfèrent s'en remettre aux professionnels. "J'ai un peu peur de les ouvrir", confie un client. Prudence, car si les coupures sont mal désinfectées elles peuvent entraîner des inflammations et dans le pire des cas, une insensibilité des doigts.

