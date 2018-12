Huîtres : pourquoi leur prix augmente-t-il ?

Dès l'aube au marché de Challans en Vendée, l’huître locale a la cote et les commandes s'enchaînent. En bord de mer, la douzaine se vend entre 5 et 6 euros ; mais ailleurs les prix s'envolent jusqu'à 20 euros la douzaine à Paris. Pourquoi les huîtres sont-elles deux fois plus chères qu'il y a dix ans ? À Noirmoutier en Vendée comme partout sur le territoire français, la mortalité de ces mollusques est devenue banale.

Une perte de 50% dans la production

Sur un cycle de deux ou trois ans de croissance, les ostréiculteurs perdent environ 50% de la production. En cause, un virus : l'herpès de l’huître qui sévit depuis 2008 et les aléas climatiques. Pourtant, 8 ostréiculteurs sur 10 cultivent une espèce plus résistante et en plus grande quantité. En trente ans, la production d’huître à a été divisée par deux.