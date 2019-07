Les Français consomment moins de jus de fruit, mais privilégient la qualité

En 2018, la consommation nationale de jus de fruit a baissé de 4,3%. Un net recul puisqu'en 2014 on consommait 23 litres par habitant contre 20 litres en 2018. Les très mauvaises récoltes sont à l'origine de cette baisse. Près de Poitiers (Vienne), Jacques Perochon, un producteur de pommes a perdu 40% de sa récolte de l'hiver 2017 à 2018, à cause d'un problème climatique généralisé en Europe.

+8,3% pour le bio

Pourtant, le chiffre d'affaires du secteur n'a pas trop bougé. La baisse est limitée à -1,2% car les consommateurs achètent plus souvent des jus de fruit haut de gamme, plus chers. "Je fais attention au sucre", explique ainsi une femme au supermarché. Les jus bio progressent. Leur part de marché est passée de 2,7% en 2010 à 8,3% en 2018. Enfin, autre tendance, les nouveaux jus de légumes et les multifruits à la mode renforcent l'offre de produits hauts de gamme.

