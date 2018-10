Vers une augmentation du prix des œufs d'ici la fin de l'année ?

Avec les cours des matières premières à la hausse et les conditions météorologiques, le prix des aliments issus des volailles risque d'augmenter d'ici quelques semaines.

Des œufs plus onéreux ? Le prix de ce produit de base pourrait connaître une augmentation d'ici la fin de l'année, annonce le syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf, mercredi 3 octobre. En cause : une hausse du prix des matières premières (blé, maïs, oléagineux...) nécessaires à l'alimentation des volailles. Rien d'anodin, puisque le prix des aliments représente 60% du prix de revient des œufs.

"Il y avait déjà une tendance haussière des prix, explique à franceinfo Loïc Coulombel, président du syndicat, mais il y a également eu de mauvaises conditions météorologiques, qui ont sans doute accéléré la hausse." Conséquence : les récoltes ont été décevantes et le stock de matières premières s'est réduit. Le cours du blé, par exemple, tourne autour de 200 euros par tonne, contre 170 en février dernier. "Il reste toutefois en deça du cours atteint il y a quatre ou cinq ans (220 euros)", nuance Loïc Coulombel.

Plus marquée pour les œufs en plein air

La hausse de prix pourrait intervenir en fin d'année et varier selon les catégories d'œufs. "Elle risque d'être plus marquée sur les œufs de plein air ou bio que sur les œufs en cage traditionnels", estime Loïc Coulombel. La hausse du prix de revient pourrait augmenter de 10%, mais cela ne signifie pas forcément que la hausse sera répercutée telle quelle dans les grandes surfaces. "Tout dépend de la politique des enseignes, qui peuvent également absorber une partie des hausses", poursuit le président du syndicat. Malgré tout, quelques pièces supplémentaires seront sans doute nécessaires à la préparation d'une omelette.