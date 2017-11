Le premier pain aux insectes commercialisé en Finlande

Un petit ajout de protéines. Le groupe agroalimentaire finlandais Fazer a annoncé, jeudi 23 novembre, la commercialisation d'un pain aux insectes. Il s'agit d'une première mondiale, selon l'enseigne. "Les premiers pains à base de grillons seront disponibles dans onze boulangeries Fazer le vendredi 24 novembre", a annoncé la société.

Un pain, fabriqué à partir de farine de blé et de graines, contiendra l'équivalent de 70 grillons, ce qui représentera 3% de son poids total. Le 1er novembre, la Finlande est devenue le cinquième pays européen à lever l'interdiction de vendre des insectes destinés à l'alimentation humaine.

Bientôt vendu dans 47 boulangeries

Les ventes du pain aux insectes se feront d'abord essentiellement dans les grandes villes finlandaises, autour de la capitale Helsinki, en raison d'un manque de farine de grillons qui ne permet pas d'approvisionner l'ensemble des magasins. "L'objectif est que le pain aux grillons soit disponible dans les 47 boulangeries des magasins Fazer en Finlande" l'année prochaine, a fait savoir ce groupe.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a inauguré en 2013 un programme pour encourager l'élevage et la consommation d'insectes. La FAO juge que cette nourriture bon marché et écologique pourrait être l'une des clés pour nourrir les neuf milliards de personnes qui, d'après les prévisions, peupleront la Terre en 2030.

Plusieurs enseignes (en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark et en Autriche) se sont depuis lancées dans la commercialisation des produits à base d'insectes destinés à l'alimentation des hommes. Quelque 2,5 milliards de personnes mangent déjà régulièrement des insectes, principalement en Asie, selon la FAO.