Lactalis : Emmanuel Besnier s'exprime pour la première fois

Très peu de gens connaissent son visage : Emmanuel Besnier a exceptionnellement accepté d'être photographié pour cet article du Journal du dimanche. Le très discret patron de Lactalis s'exprime enfin sur l'affaire du lait contaminé, ce dimanche 14 janvier. Il s'adresse d'abord aux victimes : "Nous indemniserons toutes les familles qui ont subi un préjudice".

Une promesse qui ne calme pas les parents des bébés malades après avoir consommé du lait en poudre fabriqué par Lactalis. "On nous dit 'c'est une erreur de communication', que c'est une erreur d'un certain nombre de personnes, mais on n'a pas l'impression que Lactalis prend la hauteur des responsabilités qui sont les siennes", juge Quentin Guillemain, président de l'association des victimes du lait contaminé. "Évidemment, il est hors de question d'acheter notre silence. Nous continuerons de dire ce qu'on a toujours dit depuis des semaines. Nous attendons d'avoir des explications sur ce qui s'est passé du début à la fin de cette histoire".

Détectée dès le mois d'août

Difficile de calmer la tempête, d'autant plus que les langues se délient. Un ancien salarié met en cause l'hygiène dans l'usine de Craon (Mayenne), où la salmonelle a contaminé plusieurs lots de poudre de lait. L'usine ne serait pas suffisamment contrôlée. Lé président de Lactalis reconnait que la salmonelle a été détectée dans son usine en août puis en novembre, mais rien n'indiquait que les produits étaient touchés, affirme-t-il aujourd'hui au JDD.