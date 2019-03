Innovation : des robots dans les rayons des supermarchés

À Pessac, en Gironde, un robot a trouvé refuge dans un supermarché. Il traque les étagères vides, longe les allées et repère les ruptures de stock grâce à des capteurs. Une alerte est automatiquement envoyée en réserve, d'où les salariés arrivent pour garnir les rayons. "Ça nous évite de faire des allers-retours entre le magasin et la réserve qui n'est pas tout près", rapporte Jean-Michel Rivière, salarié. Entièrement autonome, le robot décide seul de son parcours. Il évite les obstacles et les clients sans les perturber. "Ce n'est pas gênant en soi", confie un homme dans un rayon.

Identifier les produits bientôt périmés

Ce supermarché compte améliorer ses rendements en gagnant du temps grâce à cette technologie. Un boitier spécifique permet même de détecter les produits frais dont la date limite de consommation approche. Si l'étiquette clignote, cela veut dire que la denrée est bientôt périmée, les produits sont alors mis en promotion pour être écoulés rapidement. Si les tests sont concluants, ces invocations pourraient être étendues à d'autres magasins.

