Inflation : des produits alimentaires plus cher dans toute l'Europe

Cela fait déjà vingt ans que les prix sont de plus en plus élevés en Europe. L'institut européen des statistiques compte une augmentation de 4,9 % ces douze derniers mois. La situation est inédite depuis la création de la Zone Euro. La France ne figure pas sur le podium des pays les plus touchés. En revanche, on y retrouve une augmentation de 7,1 % pour la Belgique, de 6 % pour l'Allemagne, et de 5,6 % pour l'Espagne.



+4,4 % pour les desserts, +3,8 % pour les pâtes, et +3 % pour les fromages

La France reste en dessous de la moyenne avec une inflation de 3,4 %. Cette augmentation est majoritairement provoquée par le coût nucléaire. Cependant, les prix des produits alimentaires sont également en constante augmentation. Sur une année, le prix des desserts a augmenté de 4,4 %, celui des pâtes alimentaires a augmenté de 3,8 %, et pour le prix des fromages, une inflation de 3 % est observée.