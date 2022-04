Hausse des prix : "Les marques des distributeurs ont été les premières impactées", souligne 60 millions de consommateurs

Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs qui piloté un hors-série consacré aux impacts de l’inflation sur les prix de produits du quotidien, indique, sur franceinfo vendredi 29 avril, que la hausse des prix risque de ne pas connaître "de pause avant 2023" sur les produits de première nécessité. "Les marques des distributeurs sont les premières impactées", précise-t-elle.

franceinfo : Quels sont les produits dont les prix augmentent le plus ?

Sophie Coisne : Nous suivons 31 produits de première nécessité et nous pouvons voir une augmentation des prix sur cinq catégories en particulier, même si ce ne sont pas les seules. Il s'agit des pâtes, qui ont pris en moyenne 12% sur un an, de la viande surgelée, l'huile végétale (colza, tournesol), le café et les légumes en conserve. Dans ces catégories, ce sont les premiers prix et les marques de distributeurs qui sont les plus impactées. Sur certains premiers prix de pâtes, on observe une augmentation de 70 à 75% sur les coquillettes premiers prix, par exemple. Les marques des distributeurs ont été les premières impactées par une augmentation qui date déjà du mois d'août. Les grandes enseignes peuvent répercuter l'augmentation des prix des matières premières d'abord sur les produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Pour les produits d'hygiène, il y a une petite hausse, moindre que celle de l'alimentation. Elle est liée essentiellement à l'augmentation du transport : plus les produits viennent de loin, plus ils sont impactés par le coût du carburant.

Cette inflation des prix se calme-t-elle dernièrement ou pas ?

Ça ne se calme pas vraiment et on n'attend pas de pause avant 2023 hélas. Sur notre panier de 31 produits, on a constaté 3,27% d'augmentation entre mars 2021 et mars 2022. Ce ne sont que des produits d'hygiène, d'entretien et alimentaires. On s'attend à ce que ça continue. On attend l'augmentation des produits de grandes marques, car la négociation a été plus longue, et on attend également l'impact de l'arrêt des exportations d'huile de palme sur lesquels les fabricants comptaient pour remplacer l'huile de tournesol.

Comment limiter le coût de son panier de courses par conséquent ?

En optant pour une salade en sachet ou une barquette déjà toutes prête, vous multipliez par deux le prix de votre produit. C'est la même chose pour le quatre-quarts par exemple : si vous le faites maison, la recette est très simple, elle vous reviendra moins chère. Les galettes bretonnes, c'est six fois moins cher. Cuisiner maison, c'est un moyen de réduire l'addition.