Glaces : une histoire de famille

A Lyon (Rhône), il y a des incontournables : la place des Terreaux, la Basilique de Fourvière mais aussi des cornets que les Lyonnais reconnaitront peut-être au premier coup d’œil. Pour les déguster, il faut arpenter les pavés du vieux Lyon. "On voulait venir ici parce qu'il a une très bonne réputation et les glaces sont vraiment bonnes", explique un père de famille.

Glacier de génération en génération depuis 1899

La famille Nardone est une institution à Lyon. Il y a les sœurs, Armelle et Béatrice, le beau-frère Gilbert, les enfants, et toute la grande famille du glacier lyonnais. La recette du succès des crèmes glacées, c'est Gilbert qui la détient aujourd'hui, héritée de l'arrière-grand père de la famille. Il y a aussi ajouté sa propre touche, qu'il a transmis à sa fille. Une histoire de famille qui remonte à 1899. Les Nardone sont glaciers de père en fils et en fille. Les sœurs Armelle et Béatrice ont appris le métier. Pour se démarquer, le glacier joue la carte de la tradition.

