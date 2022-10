Gastronomie : la meilleure focaccia du monde est dans la Marne

On dit de la focaccia qu'elle est la version italienne de la fougasse. Le nouveau maître en la matière est Français. Rodolphe Rivière, propriétaire d’une pizzeria à Verzenay, dans la Marne, a remporté le titre de la meilleure focaccia du monde.

Rodolphe Rivière, propriétaire de la Grappe à Pizza à Verzenay (Marne), est un conquérant. Il est allé défier les Italiens sur le propre terrain, et n'est pas revenu les mains vides. Il a remporté le trophée de la meilleure focaccia du monde. "C'est une fierté pour moi, ma famille, mes clients", dit-il. Une prouesse pour le pizzaiolo, qui dirige un restaurant d'à peine 12 couverts.

Olives grecques, tomates cerises, origan en branches et sel de l'Himalaya

Rodolphe Rivière n'était pas le favori de la compétition, qui avait mal commencé. La pâte préparée en avance n'avait pas supporté le voyage à Rome (Italie), et il avait dû tout refaire, à quelques heures du concours. La recette du succès ? De la farine, de la levure, un peu d'eau et beaucoup d'huile. Cette sorte de fougasse italienne se déguste à l'apéritif. "C'est ma garniture [qui] a fait que j'ai gagné. Des olives grecques, des tomates cerises, de l'origan en branches et du sel de l'Himalaya", confie Rodolphe Rivière. La recette, simple, doit être parfaitement réalisée. Elle a demandé deux ans d'entraînement au restaurateur.