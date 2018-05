Feuilleton : le cœur des campagnes (3/5)

À Courzieu (Rhône), dans les monts du Lyonnais, les bénévoles de l'épicerie poursuivent leur tournée des producteurs. Dès l'ouverture de leur commerce, cette agricultrice a accepté de les fournir en fruits frais et en confitures. "Ce n’est pas financièrement que j'en avais besoin, c'est seulement pour faire vivre mon village. On a besoin d'une épicerie, et de tous les commerces qu'il y a dans un village", explique la productrice.

1071 habitants

Elle a même planté plus de fraisiers, spécialement pour l'épicerie, et va jusqu'à reprendre pour ses confitures les fruits invendus trop mûrs. "Il y a également cet aspect de reprise des invendus qui nous sécurise au niveau de l'épicerie, puisqu'on sait qu'on n'aura jamais de pertes", explique l'épicier. Ravitaillement fait, direction Courzieu. Ces produits du terroir sont essentiels pour ce commerce rural. Car ils attirent de nouveaux clients : "C'est des producteurs locaux, donc c'est important de faire travailler les gens du coin", explique une cliente. Une épicerie qui fait le bonheur des 1071 habitants, particulièrement des enfants.

