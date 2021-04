École : un chef étoilé aux fourneaux d'une cantine scolaire

"Je suis contente parce que je sais que ça va être bon". Les éloges pleuvent... sur la cantine de l'école. À Saussemesnil (Manche), commune de 900 habitants, les enfants de l'école primaire et maternelle ont le droit chaque midi depuis un mois et demi à des menus de grande qualité. Et pour cause, le cantinier s'appelle Alexandre Reymond, chef triplement étoilé. "Mon employeur savait que j'aime aider et que j'ai du mal à rester sans rien faire (...) C'était un petit défi", explique-t-il.

Des plats rafinés

De son propre aveu, Alexandre Reymond reconnaît que si cela avait été pour cuisiner des conserves ou du surgelé, il n'aurait pas accepté. Chaque jour, il doit donc redoubler d'inventivité pour réussir à faire manger des légumes et du local aux enfants. Croustillant de légumes façon nems, crumble aux pommes qu'il aurait pu mettre à la carte de son restaurant, c'est un franc succès. Le chef, ne sait pas quand il pourra rouvrir sa table étoilée, ce qui est sûr, c'est qu'aussi bien lui que ses jeunes gourmets en garderont un très bon souvenir.