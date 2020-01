Consommation : près de 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année

Quelle quantité de produits périmés jette-t-on chaque année ? "En France, 10 millions de tonnes de nourriture partent tous les ans à la poubelle, et 14% de ce gâchis concerne la grande distribution. Le reste provient de l'industrie et de nos cuisines. Pour réduire ce gaspillage, depuis 2016, la loi interdit aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de détruire ou de jeter les invendus. Elles doivent les donner à des associations", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 20 Heures.

Une amende de 3 750 € en cas de refus

Les entreprises se prêtent d'ailleurs au jeu, puisque depuis 2016, les dons alimentaires ont augmenté de plus de 20% et 98% des grandes surfaces ont changé leurs pratiques. "Avant la loi, un tiers de ces magasins ne donnait jamais. Ce n'est pas de la philanthropie, si les entreprises jouent le jeu, c'est parce qu'elles y trouvent leur intérêt. À chaque produit donné, elles bénéficient d'un crédit d'impôt à hauteur de 60% sur son prix d'achat. À l'inverse, les entreprises qui ne donnent pas s'exposent à une amende de 3 750 €", précise la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT