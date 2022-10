Consommation : Motatos, l'enseigne suédoise qui propose des courses à moitié prix

Motatos, un cybermarchand suédois, propose aux clients de faire leur course en ligne pour deux fois moins cher qu'ailleurs, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. En 2021, l'enseigne a réalisé 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. La marque est née à Stockholm (Suède). Un client habituel se fait livrer chaque mois par l'enseigne. Parmi les produits qu'il reçoit, la date de péremption du boulghour est un peu dépassée. L'emballage d'un paquet de café est aussi légèrement endommagé.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Motatos récupère les invendus abîmés, hors saison ou proches de leurs dates de rédemption de grandes marques. L'entreprise n'a pas de magasins physiques et investit moins en publicité et en marketing, ce qui lui permet de proposer des prix bas. Le cybermarchand veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Un logo a été créé pour inciter les clients à faire confiance à leurs sens. "Si ça sent bon, que ça a l'air bon et que le goût est là, c'est bon à manger", assure Hanna Thofelt Lindström, directrice de la communication Motatos. La France pourrait devenir un futur marché de l'enseigne.