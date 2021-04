Consommation : le secret du succès des tisanes

Feuilles de vignes rouges, cynorhodon, menthe poivrée, coriandre, ces plantes sont stockées dans une usine à Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie, avant d’être testées et débactérisées si nécessaires. 80 plantes sont à la base de ces recettes d’infusions. "On essaie d’acheter nos plantes le plus près possible, on va les acheter directement chez des producteurs dont on est partenaire depuis très longtemps. Comme on est une petite entreprise, on va pas très loin", explique Christian Polge, président-directeur général de l’entreprise Les 2 Marmottes.

144 millions de sachets vendus par an

Cela fait plus de trente ans que l'entreprise affine son savoir-faire. Ses salariés sont devenus de véritables maîtres-infuseurs. Les goûts - les histoires de Yodie et Grison, les deux marmottes - sont nés dans l’atelier de Haute-Savoie. 63 salariés y imaginent la future boisson tendance, sans arôme ajouté, 100% naturelle. 144 millions de sachets sont vendus par an.