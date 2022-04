Consommation : le prix des œufs n'en finit pas de grimper

L'œuf est l'un des ingrédients les plus utilisés en pâtisserie. Un indispensable pour préparer gâteaux ou glaces. "Vous avez du jaune d'œuf et du blanc d'œuf, c'est quelque chose que l'on utilise comme les œufs coquilles. Et en trois mois cela a augmenté de 11%", confie Stéphane Raymond-Bernardé, gérant de la maison "Glacier 1891". Selon les estimations, la hausse des prix de l'œuf pourrait même frôler 50% cette année, pour certains pâtissiers ou restaurateurs. C'est la conséquence d'une épidémie de grippe aviaire qui contamine des élevages entiers.

Le prix de la nourriture des poules monte aussi

Alors, aujourd'hui en France, la production est en baisse. "Il y a eu à peu près trois millions de poules qui ont été abattues dans les Pays de Loire et sur d'autres régions françaises à cause de la grippe aviaire, cela correspond à peu près à 6% de la production française journalière", précise Loïc Coulombel, président du syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf. Pour ne rien arranger, le prix de la nourriture des poules s'est lui aussi envolé avec la guerre en Ukraine.