Consommation : bien choisir son barbecue

Les barbecues sont de plus en plus sophistiqués pour répondre à toutes les exigences : facile à allumer, à utiliser ou à nettoyer. Un modèle d’entrée de gamme coûte une cinquantaine d’euros, et plusieurs milliers pour des appareils multifonctions. Fouad Bensadok, passionné de barbecue, en possède, lui, trois : deux barbecues à charbon et un électrique. Selon lui, chaque barbecue a sa fonctionnalité : un barbecue au charbon est bien pour la viande, mais pas pour cuire des légumes.



Les barbecues à gaz très vite opérationnels

Aujourd’hui, près de deux Français sur trois de plus de 25 ans possèdent leur propre appareil. Si le barbecue à charbon reste le plus prisé, il existe d’autres options. "Les barbecues à gaz ont pour avantage d’être immédiatement opérationnels (…). Le barbecue électrique est plus réservé à des petits espaces, des balcons, des petites terrasses en ville", explique Éric Moley, fondateur de Barbecue & co.