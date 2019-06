Canicule : la chaleur monte vers le nord

Sur un marché parisien, on se prépare à la journée la plus chaude de la semaine, samedi 29 juin. Les commerçants se sont adaptés aux conditions climatiques, en mettant par exemple plus de glace chez les poissonniers. Un maraicher souffre aussi de la chaleur, il a fallu renoncer à la vente de certains légumes comme les carottes, qui ne tiennent pas avec ces températures.

À Lille aussi, on se prépare à la chaleur

Un peu plus au nord, à Lille (Nord), on se prépare également à la hausse des températures. Dix degrés au dessus des normales de saison et malgré la chaleur qui s'annonce, les promeneurs lillois fréquentent toujours les terrasses en prenant quelques précautions. "Je m'habille déjà tout en blanc, je mets du lin parce que c'est une matière naturelle qui respire", explique une Lilloise. La vague de chaleur va s'estomper dès dimanche 30 juin. Le thermomètre affichera alors une baisse de plusieurs degrés.

Le JT

Les autres sujets du JT