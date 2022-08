Camargue : des vendanges à la nuit tombée

En Camargue, le raisin est prêt, alors les vendanges peuvent commencer. Mais à Aigues-Mortes (Gard), pas de travail sous un soleil de plomb, les vendanges se font à la nuit tombée. Les vendanges de nuit constituent une tradition pour le Rosé des sables. Dix hectares et 100 tonnes ont été récoltés cette nuit-là. De 20h jusqu’au petit matin, pendant un mois, Alban Bechard est avec sa machine.



Du goût et de la fraîcheur

Il n’y a pas que le personnel qui profite de la fraîcheur de la nuit. Avec des températures plus basses que le jour, le goût et la fraîcheur du raisin sont conservés. "L’objectif, c‘est de pouvoir avoir une température des grappes qui soit autour des 12-13 °C avant pressurage", explique Julien Fort, directeur des vignobles. Première productrice de rosé, la France en est aussi la première consommatrice. Les Français boivent chaque année plus d'un tiers de la production mondiale.