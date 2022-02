Boissons d'hiver : le cappuccino italien, un art codifié

Une autre spécialité de saison, c'est le cappuccino, grande spécialité italienne. Le 13 Heures vous raconte l'histoire et les secrets de cette boisson. Direction Trieste, la capitale du café de cette boisson d'hiver.

Café noir, avec une goutte de lait, moucheté, café au lait et cappuccino. Il y a en Italie soixante-sept recettes officielles à base de café, dont le cappuccino, qui est un art codifié. En premier lieu il y a du café, puis deux tiers de lait, et de mousse de lait, terminée avec un mouvement du poignet qui créé la signature, à chaque professionnel son empreinte. "C'est un passage obligé, je reconnais l'auteur à son dessin sur le café", dit un client. "C'est très tonique, énergétique, et puis en hiver ça fait du bien", affirme une amatrice.

Cousin ensoleillé du café viennois

Fabrizio Polojaz est un petit homme discret, mais c'est un expert reconnu. "Le nom original de cappuccino vient de sa couleur", indique le président de l'association des cafetiers de Trieste. "Il est précisément de la couleur de la robe de bure que portaient les moines capucins." Le cappuccino aurait été créé au XVIIe siècle, sans doute à Trieste, c'est le cousin ensoleillé du café viennois. Commander un cappuccino l'après-midi n'est pas seulement une faute de goût, c'est un contresens diététique. Une compétition opposera bientôt les meilleurs artistes en milk art, venus de différents pays.