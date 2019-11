Alpes-Maritimes : le succès d'une cantine scolaire 100% bio

Direction la Côte d'Azur. Depuis 2012, Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) propose des repas scolaires uniquement composés à partir d'aliments bio. La ville a même dû embaucher des agriculteurs. D'ailleurs, dès leur plus jeune âge les enfants se rendent sur le terrain pour découvrir les légumes qu'ils retrouveront dans leur assiette. "On est en train de planter des fèves, d'enlever les plants et de récupérer les patates", explique un élève, pas peu fier de son travail.

Le goût des enfants respecté

Les légumes sont livrés chaque jour au sein de l'établissement. Le personnel a appris à s'adapter en fonction des arrivages. Frédéric Apers, aide-cuisinier, découvre chaque jour les produits qu'il reçoit. Ensuite, les 1200 repas sont préparés sur place et quotidiennement. Le personnel suit également le goût des enfants. À la cantine, ces derniers se servent selon leur appétit. Le gaspillage a diminué de 80% et le coût de revient a également baissé de 20 centimes.

Le JT

Les autres sujets du JT