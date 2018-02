Alimentation : les plats préparés sont-ils dangereux ?

Brioches, plats cuisinés, sodas, nuggets ou encore céréales, ces produits ultra transformés dans l'industrie représentent, dans les pays occidentaux, jusqu'à la moitié de nos apports journaliers. Pourtant, à partir du suivi de plus de 100 000 personnes pendant huit ans, des chercheurs viennent de mettre en évidence une possible relation entre la consommation de ces produits et le risque de cancer.

En cause : la transformation des aliments bruts

Les soupçons pesants sur les aliments industriels ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà été incriminés dans la survenue de l'obésité, du diabète ou de l'hyper tension artérielle. En transformant les aliments bruts, on modifie leurs qualités originelles ce qui expliquerait qu'ils deviennent cancérigènes. La présence de nombreux additifs ou certains emballages alimentaires pourraient également jouer un rôle. Ce jeudi 15 février, les industriels contactés n'ont pas souhaité commenter cette étude.

