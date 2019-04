Alimentation : les Français consomment moins de beurre

C'est un classique du petit déjeuner qui a tendance à disparaître du panier des Français. La consommation de beurre a chuté de 4% en 2018. Cela s'explique par un changement des habitudes le matin, mais aussi par une hausse des prix. Pourtant, la France reste la championne du monde de la consommation de beurre, avec 8 kg par an et par habitant, malgré cette baisse.

"Il y a trop de graisse saturée"

"Il faut faire attention à ce qu'on mange, le taux de cholestérol et tout. Quand on peut éviter, on évite", explique un badaud. "Je préfère manger des graisses d'olive que du beurre. Il y a trop de graisse saturée", indique un autre. Un troisième illustre la baisse de la consommation nationale par un autre facteur : "Je prends des céréales le matin". Essentiel dans la fabrication des viennoiseries, le beurre de fait plus rare à table.

