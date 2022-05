Alimentation : les boulangers en lutte contre la montée des prix

Une baguette à 1 euro et pour trois baguettes achetées, la troisième est offerte pour le réseau de boulangeries Ange. Une offre qui perdure malgré la hausse des prix. Pour faire face, les dirigeants rognent sur les prix d’emballage, sacrifient une partie de leur marge, mais surtout, ils ont négocié des prix fixes pour la farine juste avant la hausse.

Suppression de l’emballage en papier

Dans le Finistère, un boulanger paye de plus en plus cher sa farine, mais pour contrer cette hausse, il a décidé de supprimer les emballages autour du pain. "Si on fait le calcul, au niveau de la culbute le papier équivaut en fait à l’augmentation de ce prix de la farine", explique Jean-Baptiste Abgrall, boulanger. Une nouveauté bien accueillie par les clients. Mais cette lutte contre la hausse des prix pourrait ne plus suffire si l’augmentation venait à se poursuivre.