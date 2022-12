Alimentation : le citron caviar, le plus précieux des agrumes

Vendu jusqu'à 200 euros le kilo, le citron caviar est le plus cher des agrumes. En son sein, de petites capsules translucides rappellent le caviar. De quoi ravir chefs et gourmets du monde entier en cette période de fêtes.

Dans les mains du chef pâtissier Michaël Bartocetti, se trouvent des agrumes d’exception qui portent dans leur nom leur singularité : des citrons caviars. "Le citron caviar est composé de plein de petites billes. Ça se rapproche de la texture, du visuel qu’on peut avoir avec le caviar", explique Michaël Bartocetti. L’agrume vient de France et peut se vendre jusqu’à 200 euros le kilo. Mais il est originaire d’Australie, où il pousse depuis des millénaires.



Les citrons caviars entrent dans la cosmétique

Greg Freeman possède une plantation de 10 000 arbres et de différentes variétés en Australie. Les branches des citrons caviars possèdent des épines qui les protègent des prédateurs. "Cela a permis à ce fruit de survivre dans la forêt subtropicale pour que les mammifères et les oiseaux ne les mangent pas", détaille Greg Freeman. Après avoir été récoltés, les agrumes sont lavés et triés à la main. Les fruits demandent du temps, d’où son prix onéreux. Ces agrumes ont aussi fait leur entrée dans la cosmétique. Une cliente vient ainsi dans un institut tous les mois pour réaliser un soin du visage à 160 euros.