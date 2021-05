Alimentation : des emballages de nourriture dangereux pour la santé ?

Ils ont connu un succès sans précédent avec la livraison des repas pendant le confinement ; les assiettes, couverts et emballages de nourriture jetables pourraient pourtant être les responsables d'un prochain scandale sanitaire et environnemental. La plupart contiennent des composés toxiques.

Manger de la nourriture servie dans des cartons d'emballage pourrait s'avérer dangereux et nuire à la santé. Ce danger est encore inconnu de la plupart des consommateurs. "Cela me surprend et je suis étonné que l'on puisse avoir des produits toxiques dans des emballages pour tout ce qui est alimentaire", s'étonne un passant. "Ça m'inquiète mais ça ne me surprend pas", avoue une autre.



De forts perturbateurs endocriniens

Sont en cause une série de produits chimiques déposés sur les emballages en carton pour les rendre imperméables. Selon un rapport de neuf ONG européennes, ces produits seraient de forts perturbateurs endocriniens, que le corps humain n'élimine jamais. Un test réalisé auprès de 42 fastfoods montre que 32 d'entre eux utilisent ces produits, et les taux sont parfois 60 fois supérieurs à la seule norme existante au Danemark.