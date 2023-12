Procès en appel du Mediator : Servier doit rembourser 415 millions d'euros

Le groupe Servier a été reconnu coupable, mercredi 20 décembre, de tous les délits qui lui étaient reprochés. Il a été condamné en appel à une amende de plus de 9 millions d'euros, et à rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et mutuelles. - (France 2)

Le V de la victoire et le poing serré pour Irène Frachon au tribunal, ce mercredi 20 décembre. Depuis 17 ans, la pneumologue dénonçait le scandale du Mediator. La justice lui donne raison et a lourdement condamné le groupe Servier. "On est capable de frapper du poing sur la table, de dire ça suffit et de punir fort", se réjouit-elle. Le Mediator, un médicament anti-diabétique, a été vendu durant des années comme un coupe-faim, avec des effets délétères sur la sante.

Un soulagement pour les victimes

Le groupe Servier devra payer plus de 9 millions d’amende pour le scandale sanitaire et 415 millions de remboursements à la Sécurité sociale et aux mutuelles. Le tribunal condamne le laboratoire pour tromperie et escroquerie. Un soulagement pour les 7 600 plaignants représentés au procès. "C’est une vraie satisfaction pour toutes ces victimes, qui endurent une souffrance permanente", commente Me Jean-Christophe Coubris, leur avocat.