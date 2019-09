EN DIRECT. Le procès-fleuve du Mediator s'ouvre aujourd'hui : suivez la première journée d'audience

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MEDIATOR

: Le procès du Mediator s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de paris, près de dix ans après le retrait du médicament des laboratoires Servier. Cet antidiabétique, également vendu comme coupe-faim, est à l'origine de graves lésions cardiaques et de centaines de morts. Notre journaliste Violaine Jaussent est sur place. Suivez notre direct.

: "Leur communication était falsifiée. Aujourd'hui, elle est millimétrée, bien préparée."





Pour Didier Heiderich, président de l'observatoire international des crises, qui étudie les stratégies de communication, il y a un avant et un après la crise du Mediator.

: "Les collaborateurs n'étaient pas préparés à la crise du Mediator, c'était un choc."





Le groupe pharmaceutique a indiqué à franceinfo avoir prévu un large dispositif pour communiquer auprès de ses collaborateurs, avant et pendant ce procès-fleuve.

: Les laboratoires Servier se retrouvent sur le banc des prévenus en tant que personne morale, dans le cadre du procès du Mediator qui s'ouvre cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. A cette occasion, j'ai tenté de décrypter leur stratégie de communication depuis le début du scandale sanitaire.







: C'est le procès le plus important dans le domaine de la santé publique depuis l'affaire du sang contaminé. Le procès du Mediator, du nom de ce médicament antidiabétique, également prescrit comme coupe-faim, débute aujourd'hui. Il s'annonce hors norme, tout comme cette affaire. Regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes.







: "Maintenant, c'est le temps des explications, c'est là-dessus que nous attendent beaucoup de patients."



Le procès du Mediator s'ouvre à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des prévenus notamment : les laboratoires Servier. L'un de ses avocats promet sur franceinfo qu'ils vont "essayer d'être le plus clair possible pour les juges mais aussi pour les patients qui se posent beaucoup de questions."

: "Je ne peux pas faire de randonnée. Je n'arrive plus à monter dans ma baignoire."





Après son opération, Dominique Poissenot a déménagé dans les Alpes car elle ne supportait plus la chaleur de Montpellier. Elle avait besoin de changer d'air pour mieux respirer.

: "Un jour, on m'a demandé si c'était ma montre. Il y en a que ça gêne. Pas moi. Aujourd'hui, je suis en vie grâce à cela."



Tic-tac. Tic-tac. C'est le bruit que fait la valve en carbone implantée dans le cœur de Corinne Hollander lors d'une opération fin 2009, au moment où le Mediator a été retiré des pharmacies.

: Le Mediator a aussi entraîné des problèmes cardiaques chez des milliers d'autres patients. Essoufflées, gênées pour respirer, fatiguées... Les trois quarts des victimes sont des femmes et leurs symptômes sont les mêmes. Parmi ces dernières, trois d'entre elles ont accepté de me confier leurs difficultés au quotidien.







: Le procès du Mediator s'ouvre à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Paris. Les laboratoires Servier, fabricant de ce coupe-faim vendu comme antidiabétique pendant plus de 30 ans, comparaissent, entre autres, pour "tromperie aggravée". Il aurait causé la mort d'au moins 500 personnes. Voici mon grand format.







