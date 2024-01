32 milliards pour la Santé : "Arrêtons ces effets d'annonce qui n'en sont pas", dénonce la Fédération hospitalière de France

"Arrêtons ces effets d'annonce qui n'en sont pas du tout, c'est véritablement jouer avec les nerfs des hospitaliers et des acteurs du monde de la santé", a commenté lundi 15 janvier sur franceinfo Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France et maire Horizons de Reims.

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé samedi lors d'un déplacement au CHU de Dijon (Côte-d'Or), "32 milliards d'euros supplémentaires" pour le système de santé. Sauf que ces 32 milliards d’euros ne sont pas nouveaux. Ils "ont été votés dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques en décembre", a expliqué Arnaud Robinet. "Au vu de la situation de notre système de santé, on ne peut pas jouer avec les hospitaliers et l'ensemble des acteurs du monde de la santé", a-t-il dénoncé.

400 millions d'euros d'économies demandés à l'hôpital

"Aujourd'hui, la situation est la suivante suite au financement du plan de la Sécurité sociale voté en décembre dernier, en 2024, on demande 400 millions d'euros d'économies à l'hôpital public", a précisé le président de la Fédération hospitalière de France. Arnaud Robinet demande une "loi de programmation sur cinq ans, comme on le fait pour la Défense nationale où on se donne des objectifs, on se donne les moyens, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant avec l'ensemble des acteurs du monde de la santé". Selon lui, "la situation est extrêmement grave. Elle est même urgente".