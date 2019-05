Vous en parlerez aujourd'hui. Les yachts de luxe ruinent les fonds de la Méditerranée

Des yachts dans le port de Cannes (Alpes-Maritimes). (MAXPPP)

Trop de yachts et les fonds marins en souffrent. Prochainement, l'État va prendre des mesures afin de réguler l'ancrage des bateaux de luxe sur le littoral méditerranéen. La flore et la faune seraient au bord de l'asphyxie.

Quand on parle yachts et balades en mer, on trouve quoi comme pollution ? Du dégazage, de l’essence et du plastique jeté à l’eau mais également des ravages de posidonie. La posidonie, ce n’est pas un pays dans Tintin, ni un médicament, c'est une plante située entre la surface et 40 mètres de profondeur que l’on surnomme la forêt de la Méditerranée. Un abri pour les œufs de poissons, pour capturer le carbone, pour faire barrage à l’érosion dûe aux vagues et qui une fois détruite ne repousse pas. Et les yachts en jetant leur ancre au milieu de la posidonie ravage l’herbier sur des kilomètres, un peu comme si on ratait son créneau avec son tractopelle dans la forêt amazonienne, on arrache tout mais ce n’est pas grave.

Difficile de trouver une place sur la Côte d'Azur

En ce moment, il y a profusion de luxueuses frégates entre Cannes et Menton, Festival du film et Grand prix de Monaco obligent. Des yachts de toutes les tailles. Il y a déjà une législation particulière concernant les très gros yachts qui peuvent atteindre 200 mètres de long – en toute modestie – désormais un texte de la préfecture maritime pour la Méditerranée viserait les bateaux mesurant de 24 à 45 mètres. Ils pourraient ne plus s’ancrer n’importe où, afin de préserver la flore maritime. Un texte qui entrerait en action l’été 2020, voire 2021, car il faut définir les zones à interdire et celles qui vont accueillir ces yachts. Il y aurait à peu près 1 700 bateaux de cette catégorie qui s'arrêtent chaque année sur les côtes françaises et parmi eux des yachts de nombreuses personnalités et stars hollywoodiennes comme Léonardo Di Caprio. Très engagé sur la défense de la planète et vivant la plupart du temps sur un yacht, c’est pour être proche de l’élément liquide avec une traînée d’huile solaire. Un marché de niche, l’un des derniers signes extérieurs de richesse, mais dévastateur pour l’environnement. Si seule la France légifère sur les yachts en Méditerranée cela peut-il avoir un impact ? Que vont devenir les télé-réalités sans les fameuses séquences : "yachts, bikinis et cœur avec les mains qui sentent le diesel" ? Ça pose beaucoup de questions.