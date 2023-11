Kenya : des inondations provoquées par El Niño font 120 morts

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Le phénomène climatique a provoqué des pluies torrentielles qui touchent l'est de l'Afrique et notamment la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya.

Les pluies diluviennes qui paralysent toute la Corne de l'Afrique sont impressionnantes. Les routes coupées, détruites et les inondations qui emportent tout sur leur passage sont très nombreuses. Ces dernières isolent d'ailleurs des populations entières dans toute la région, car les camions transportant nourriture, médicaments ou carburant se retrouvent bloqués et incapables de desservir certaines régions reculées.

En conséquence, des cas de malaria et de choléra sont apparus dans certaines zones. Il s'agit d'une situation dramatique, dû au retour remarqué en Afrique d'El Niño. Un phénomène qui arrive surtout après quatre années de sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Dans certaines régions de Somalie, par exemple, les paysans expliquaient, il y a encore quelques mois, que la pluie ne tombait qu'une ou deux fois par an ces dernières années. Le problème est que lorsqu'on ajoute sécheresse absolue et pluie diluviennes, on obtient des inondations meurtrières.

Les Croix-Rouge lancent des appels d'urgence

Face à la catastrophe, elles espèrent obtenir 20 millions de dollars, car il s'agit de venir en aide à une population qui se retrouve sans rien. Au Kenya, ce sont près de 90 000 familles qui ont été déplacées dans la centaine de camps créés pour les accueillir. En Somalie, les autorités ont décrété l'état d'urgence dans un pays où l'on parle déjà de 700 000 déplacés.

Alors que s'ouvre la COP28 à Dubaï, l'ONG Save the Children met en avant que ces événements météorologiques extrêmes plongent des populations, surtout des enfants, dans une insécurité alimentaire aiguë. L'ONG explique qu'en 2022, plus de 27 millions d'enfants ont été concernés dans les 12 pays les plus vulnérables au changement climatique.

Les pays de la Corne de l'Afrique se retrouvent évidemment dans ces 12 pays. De plus, la moitié de ces 27 millions d'enfants vivent en Éthiopie et en Somalie. La COP28 aura donc pour ambition d'avoir un impact dans le quotidien de ces enfants, confrontés à la faim et victimes de la dérive humaine.