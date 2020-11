PODCAST. Harcèlement, vaccin anti-Covid, des activités contre l’ennui, c’est l’actu de la semaine à hauteur d’enfants

Harcèlement, vaccin anti-Covid, des activités contre l’ennui (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Que s’est-il passé dans le monde cette semaine ? Dans ce nouvel épisode, Salut l’info ! emmène les enfants aux États-Unis : après plusieurs jours d’attente, les Américains connaissent enfin le nom de leur 46ème président. Estelle présente aux enfants le nouveau président et sa nouvelle vice-présidente.

L’actualité, c’est aussi l’annonce de deux laboratoires à propos d'un vaccin contre le virus du Covid-19 : mais qu’est-ce que cela veut dire ? Un vaccin sera-t-il bientôt prêt ? L’émission démêle le sujet à hauteur d’enfant.

Parler pour dénoncer le harcèlement

En France, selon les estimations, près d’un enfant sur dix est concerné par le harcèlement. Comment faire face et trouver une solution ? Au micro de notre journaliste Marina, une ado victime de harcèlement raconte son histoire et donne des conseils aux enfants pour que cela n’arrive plus jamais.



Dans cette émission ou autour de nous, on en entend souvent parler : le virus du Covid-19. Il faut dire qu’il a bouleversé nos vies en l’espace de quelques mois. Un changement qui énerve Adème : l’écolier trouve qu’à cause de lui, on ne peut plus profiter de la vie. Avec l’aide d’une psychologue, Salut l’info ! trouve les mots pour lui répondre et reprendre le contrôle de nos vies, malgré le virus.

Des activités manuelles pour s’occuper

Pour se changer les idées, rien de mieux que de mettre la main à la pâte ! Bricolage, couture, création manuelle… nos jeunes auditeurs ont de bons conseils pour se lancer. Ils ont laissé leurs idées sur notre répondeur, ouvert aux enfants : 01 47 79 40 00. Dans cette émission, vous pouvez les écouter raconter leurs astuces pour ne pas s’ennuyer pendant le week-end. Bonne écoute !