Prenez soin de vous. Tentez le zéro déchet

Des poubelles de tri dans les rues de Paris, le 9 janvier 2018. (ALEXIS SCIARD / MAXPPP)

Un kilo de déchets... C’est ce que produit McDonald’s chaque seconde, ce qui représente au total plus de 13 milliards chaque année. Une pétition en ligne a recueillie près de 130 000 signatures pour pousser l'enseigne au zéro déchet. Le gouvernement français a donné jusqu'à la fin du mois à toutes les enseignes de fast-foods pour appliquer le décret du 10 Mars 2016 sur la gestion de leurs déchets. Pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été annoncée, si ce n'est la fin des pailles en plastique chez McDo.

Si ces grands groupes doivent montrer l'exemple, rien ne nous empêche de nous interroger aussi sur nos habitudes de consommation. Comme il est dit dans les évangiles, avant d'enlever la paille de l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le tien... Sachant qu'une famille de quatre personnes produit en moyenne deux tonnes de déchets par an, le poids d’un éléphant, et que seulement un tiers est recyclé ou composté, il est temps de tenter le zéro déchet !

>>>Quel adepte du Zéro déchet êtes-vous? Testez-vous avec l'Ademe

J’ai demandé à Fanny Moritz, conférencière Zéro déchet, par quoi il fallait commencer. Voici sa réponse : "Eventrez votre poubelle et regardez ce que vous jetez le plus." Si ce sont des déchets organiques, genre épluchures de légumes, optez pour un composteur. Il y en existe sans odeur à installer dans sa cuisine. Si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez toujours échanger votre compost contre un service à votre voisin. Apprenez aussi à cuisiner les restes pour diminuer ces déchets organiques.

Si ce sont des emballages, recyclez vos pots de confiture en verre pour faire vos courses en vrac. Si ce sont des bouteilles en plastique, installez un filtre sur le robinet et investissez dans une gourde en verre ou en inox. Pour le goûter des enfants, il existe des petites gourdes réutilisables pour la compote faite maison et des pailles en inox. Près de 13 millions de tonnes de plastiques finissent chaque année dans les océans et le Parlement européen a entériné mercredi la fin dès 2021 de tous les plastiques à usage unique.

Chaque pièce y passe

Au tour de la poubelle de la salle de bain maintenant ! Prenez les cotons de démaquillage. Nous les femmes, nous en utilisons 2 000 en moyenne chaque année... Une baignoire entière... La solution ? Investissez dans des carrés lavables. Un peu cher à l'achat, mais ça dure quatre à six ans et au final vous économisez entre 150 et 300 euros.

Même chose pour les protections périodiques, les couches pour bébé ou encore les lingettes pour enfants. Il existe des kits avec le filet pour passer tout ça en machine. Sans oublier les cotons tiges en bambou, le shampoing solide qui mousse quand vous le passer dans vos cheveux mouillés et le bon vieux savon de Marseille, sans emballage. Retrouvez toutes ces bonnes habitudes à prendre sur le site de l'association Zéro Waste France.