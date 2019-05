Prenez soin de vous. Découvrez la cohérence cardiaque

Une feuille d'électrocradiogramme sous un stéthoscope. (MAXPPP)

Entre Roland Garros et les révisions, les dates du bac (lundi 17 juin) et du brevet (jeudi 27 juin) se rapprochent et chez certains, le stress augmente. Voici un moyen très simple, mais très efficace pour y faire face : la cohérence cardiaque, une méthode de respiration guidée découverte aux États-Unis dans les années 90. et importée en France 10 ans plus tard par le docteur David Servan-Schreiber. Elle est aujourd'hui recommandée par la Fédération française de cardiologie et utilisée par de grands sportifs comme Roger Federer ou Florent Manaudou. Les pilotes de chasse de l’armée française l'ont aussi adoptée et elle est même testée dans certaines écoles.

Il s'agit de respirer six fois par minutes pendant cinq minutes et de répéter l'exercice trois fois par jour. Concrètement, vous inspirez pendant cinq secondes, vous expirez pendant cinq secondes, et vous recommencez poumons vides, poumons pleins sans faire de pause. Cette respiration guidée va agir directement sur le système nerveux autonome, qui est constamment tiraillé entre deux branches : la sympathique, pas si sympathique, puisque c’est elle qui libère les hormones du stress et la parasympathique, le frein qui tente de revenir au calme.

Un système nerveux autonome

Ce système nerveux autonome contrôle les fonctions involontaires de l’organisme et notamment le rythme cardiaque. Mais comme son nom l'indique, il est autonome. Essayez consciemment de ralentir les battements de votre coeur. L’un des moyens passe par la respiration. La cohérence cardiaque est cet état physiologique d’équilibre qui entraîne un retour au neutre du système nerveux.

Les bienfaits sont rapides

Cédric Lucas, un kiné du sport qui termine l'élaboration d'un logiciel de cohérence cardiaque, l’a d'abord testé sur lui puis sur ses patients. Il note en quelques semaines un meilleur sommeil, moins d’énervement, une plus grande empathie. Des études montrent aussi que la cohérence cardiaque permet aux enfants hyperactifs de se poser, et aux étudiants de mieux apprendre et mieux se concentrer. Autre avantage, quand vous êtes concentrés sur votre respiration, votre cerveau se met en off, ce qui permet calmer les pensées ruminantes. On en aurait 60 mille par jour, 85% d’entre elles seraient négatives, et la plupart les mêmes que la veille.



Pour adopter la cohérence cardiaque dans votre quotidien, il existe des appli comme Respirelax ou Heart Rate pour vous aider à respirer en rythme toutes les cinq secondes. Il faut suivre une bulle qui grossit, ou des ailes de papillon qui s’ouvrent et se ferment. Il existe aussi des systèmes plus complexes et payants où grâce à un capteur (sur le doigt ou l'oreille) qui va prendre votre pouls, vous allez savoir si vous atteignez cet état de cohérence cardiaque. Et surtout si vous y restez. C’est le plus difficile. Pour l’avoir testé, dès qu’on se rend compte qu’on est en cohérence cardiaque, le rythme cardiaque s’emballe à nouveau.