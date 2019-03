Florent Manaudou de retour dans les bassins : "J'ai envie de sentir les meilleurs du monde autour de moi"

Le médaillé d'or aux JO de Londres vise les Jeux de Tokyo en 2020 puis ceux de Paris en 2024.

"J'ai envie de sentir les meilleurs du monde autour de moi", a confié Florent Manaudou lundi 25 mars devant la presse, après avoir annoncé revenir à la natation. Le spécialiste des épreuves de nage libre vise les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et Paris en 2024.

manaudou entre compet' et paillettes --'-- --'--

"Il me manquait de me sentir bon dans ce que je fais de bien, il me manquait d’être en compétition", a déclaré le médaillé d'or aux JO de Londres en 50 mètres nage libre. "J’ai envie de reprendre et c’est pour ressentir cette adrénaline, ce stress, cette appréhension : c’est ce qui me fera avancer un peu plus vite."

"Je vais me faire battre beaucoup au début. Je vais me prendre des 'branlées'", a prédit Florent Manaudou.

La carotte de Paris 2024 est assez grosse quand même, assez grosse… Ça fait rêver de gagner les Jeux chez soi, rien que faire les Jeux chez soi.Florent Manaudouà franceinfo

Le Villeurbannais est aussi revenu son objectif, le 50 mètres : "J’ai envie d’être le meilleur au 50. Je vais avoir 29 ans en novembre, j’en aurai quasiment 30 aux Jeux de Tokyo en 2020. Ça peut aller vite : entre un et trois mois, on peut nager moins de 22 secondes assez rapidement. Je n’ai pas envie de nager moins de 22 secondes, j’ai envie d’aller plus vite que ça, de nager plus vite que ce que j’ai déjà nagé."

Florent Manaudou a également évoqué son bref passage par le handball, après les Jeux olympiques de Rio en 2016 : "Au mieux j’aurais pu être dans une équipe pro, mais c’est compliqué", a estimé le frère de Laure Manaudou. "J’aurais pu être peut-être un bon pivot, mais jamais extraordinaire. J’avais envie de retrouver une discipline où j’étais bon et la natation est la discipline où je suis le meilleur pour l’instant."