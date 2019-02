Prenez soin de vous. Buvez des tisanes

Une tasse de tisane. (MAXPPP)

Améliorer son sommeil, drainer les tensions, faire le plein de soleil... ce sont quelqu'unes des préconisations du docteur Jean Christophe Charrié, médecin généraliste à La Rochelle, et qui a pour habitude d'utiliser les plantes médicinales pour soigner les maux du quotidien. Pour le magazine Sens et Santé du Monde, en partenariat avec franceinfo, il explique comment :"Se soigner au naturel toute l'année". En ce moment, les organismes sont fatigués, à force de lutter contre le froid et les infections ; il faut donc d'abord agir sur le sommeil. Si vous avez du mal à vous endormir, le docteur Charrié préconise des tisanes de coquelicot ou d'elsholtzia, deux plantes de la même famille que le pavot. Rassurez-vous, elles sont moins puissantes, mais elles ont un effet hypnothique apaisant. La passiflore aussi est très relaxante. Ce n'est pas un somnifère, mais si vous l'associez au coquelicot, vous renforcez son effet sédatif.

Pour les insomnies, le docteur Charrié recommande la valériane, idéale si vous vous réveillez en pleine nuit, énervé avec le cerveau qui tourne en boucle. Elle permet de retrouver un sommeil profond. Grâce à l'aspérule odorante, vous faites d'une pierre deux coups, car elle efficace contre les troubles du sommeil et permet aussi de drainer le corps, ce qui est très important pour se préparer à l'arrivée du printemps et retrouver une bonne énergie. Vous trouvez ces plantes en pharmacie ou en magasin bio, en sachet individuel ou en vrac. Il faut prendre l'équivalent d'une boule à thé pour préparer une tasse de tisane, vous laissez infuser 12 minutes, au delà ça devient amer et vous la buvez 20 minutes avant le coucher. Il n'y a pas de risque de surdosage contrairement aux huiles essentielles.

Les rôle de l'huile essentielle

La seule huile essentielle que conseille le docteur Charrié en usage familial, c'est la lavande. Mettez une goutte au creux de la main avec de l'huile de massage, et appliquez sur la nuque et les épaules pour vous relaxer. Dernier conseil, profitez des moindres rayons de soleil pour refaire votre stock de vitamine D. Il faut 20 minutes d'exposition par jour idéalement, à moins que vous ne préfériez la légendaire cuillère d'huile de foie de morue le matin.

Tous ces conseils du docteur Charrié sont à retrouver saison par saison dans le Hors série du magasine Sens et Santé du Monde en kiosque à partir d'aujourd'hui, en partenariat avec Prenez soin de vous sur franceinfo.