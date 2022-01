On ne pouvait pas le rater. Les députés de minuit

Il reste 362 jours avant le 1er janvier 2023 et on peut d'ores et déjà dire que c'est que du bonheur, mais pour rajouter encore plus de bonheur à ma vie, j'ai donc décidé de regarder La Chaîne Parlementaire hier. Oui, pendant que vous dormez ou que vous regardez Joséphine ange gardien, moi je m'intéresse à notre démocratie et aux débats sur le pass vaccinal à l'Assemblée ! Honneur à Agnès Thill : "Je n'arrive pas à me résigner à obéir à l'absurde. Bientôt on va voir des gens se cacher dans les toilettes des trains pour manger un sandwich triangle." Voilà les vrais sujets : on ne va quand même pas manger notre sandwich triangle dans les toilettes !

"Je n'arrive pas à me résigner à obéir à l'absurde", déclare @ThillAgnes. >> "Bientôt on va voir des gens se cacher dans les toilettes des trains pour manger un sandwich triangle". #Covid #PasseVaccinal #DirectAN pic.twitter.com/f10kZOlwo5 — LCP (@LCP) January 3, 2022

Il y a eu bien d'autres punchlines, comme celle du ministre de la Santé Olivier Véran adressée à la députée Martine Wonner : "La chloroquine, ça ne se fume pas."

"La chloroquine, ça ne se fume pas"



L'agacement d'Olivier Véran face à la députée Martine Wonner devant l'Assemblée nationale pic.twitter.com/q7pnjQcm06 — BFMTV (@BFMTV) January 3, 2022

Le texte qui devait permettre au gouvernement de déployer le pass vaccinal le 15 janvier prochain est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La suite est à écouter avec Olivia Leray.