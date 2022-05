Dix ans après, les Google Glass ont un successeur

Les Américains parlent de “killer app“, autrement dit de fonction dont on ne pourra plus se passer et qui devrait assurer le succès commercial d'un produit. Et pourtant, ces lunettes-là, de l’extérieur, n’ont rien qui les distinguent d’une paire de lunettes de soleil classique, type aviateur, à deux détails près. D’abord, leurs verres sont transparents. Et puis, quand on est en face de quelqu’un qui les porte, on ne peut pas se douter de ce qui se passe à l’intérieur.

Ces lunettes de réalité augmentée qui marquent la deuxième étape majeure pour Google après l'échec des Google Glass, n’ont qu’une seule fonction connue, à ce jour : la compréhension de l’autre et la communication. Quand vous portez ces lunettes et que la personne en face de vous se met à parler, au fur et à mesure que les mots sortent de sa bouche, leur traduction s’affiche, en temps réel, sur l’intérieur des verres, comme si vous étiez en train de regarder un film ou une série en version originale sous-titrée.

Augmented reality can break down communication barriers – and help us better understand each other by making language visible. Watch what happens when we bring technologies like transcription and translation to your line of sight. #GoogleIO ↓ pic.twitter.com/ZLhd4BWPGh — Google (@Google) May 11, 2022

Imaginez une mère et sa fille, dans une situation certes un peu particulière : c’est l’exemple pris par Google dans sa vidéo de présentation au cours de sa conférence Google I/O 2022 à Mountain View (Californie), le 11 mai 2022. La maman ne parle que mandarin, même si elle capte quelques mots d’anglais. Sa fille, elle, ne parle qu’anglais. En clair, les deux femmes n’ont jamais vraiment pu communiquer.

Jusqu’à ce jour où elles chaussent, chacune, une paire de ces lunettes. Pour la première fois, elles se mettent à discuter comme elles ne l’ont jamais fait, en découvrant, chacune, les propos de l’autre s’afficher en temps réel et dans la langue qu’elles comprennent, en regardant simplement à travers les verres de ces lunettes. C’est d’ailleurs assez étonnant d’assister à la conversation de deux personnes dans deux langues différentes.

Imaginez maintenant une personne malentendante essayer ces lunettes pour la première fois. Bien sûr, ces prototypes ne rendent pas l’audition à ceux qui en sont privés mais le monde devient instantanément compréhensible. Alors, on se prend à rêver à des lunettes capables de traduire le langage des signes et de fonctionner comme avec n’importe quelle autre langue, pour briser l’isolement.

Google n’a donné aucun détail mais le géant de Mountain View ne s’arrêterait pas à la centaine de langues parlées que comprend déjà son service Google Traduction. Il en compte d’ailleurs 24 de plus depuis mercredi 11 mai, avec l’ajout du Kurde et du Sanskrit notamment.

Snap, Meta + Ray-Ban et peut-être Apple

Au-delà de Google, la réalité augmentée à travers des lunettes, c’est la prochaine grande bataille des géants de la Tech. On parle beaucoup des casques de réalité virtuelle mais la vraie révolution à venir dans nos vies, ce seront des lunettes de réalité augmentée comme celles-ci, dont les messages se superposent à ce que l’on voit et qui évitent de baisser les yeux vers l’écran du smartphone. On prédit d’ailleurs déjà le remplacement de nos téléphones par des lunettes d’ici 10 ans.

Quand on parle de lunettes connectées, on pense à Snap – connu auparavant sous le nom de “Snapchat“ – qui avait lancé ses Spectacles dès 2016 (2017 en Europe) mais le succès n’a pas été au rendez-vous.

Meta (Facebook), en septembre dernier, a franchi une première étape avec les Ray-Ban Stories en partenariat avec la célèbre marque de lunettes de soleil et ce n’est sans doute pas terminé. Apple serait aussi sur le coup, d’ici 2024 ou 2025, avec des lunettes de réalité augmentée potentiellement révolutionnaires.