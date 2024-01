Copilot : une nouvelle touche dédiée à l’IA bientôt sur les claviers PC

Microsoft, l’éditeur de Windows, parle du "changement le plus significatif pour le clavier des PC depuis presque trois décennies" : allusion à l’apparition de la touche Windows qui date de 1994. Cela fera 30 ans, cette année.

Une nouvelle touche, donc : un raccourci, en réalité, pour faire surgir la fenêtre de Copilot, l’assistant intelligent de Microsoft, désormais intégré à Windows 11, pour lui demander de l’aide, qu’il s’agisse d’ajuster les réglages de son PC, de résumer un texte à votre place, ou de générer une image à partir d’une description en quelques mots.

L’IA pourra être sollicitée à n’importe quel moment, quoi que vous soyez en train de faire, d’une pression sur cette nouvelle touche avec le logo de Copilot. Et elle a déjà sa place sur les nouveaux claviers PC : à droite de la barre d’espace, entre la touche Alt et la flèche de gauche.

Stratégie matérielle et logicielle

Microsoft n’a pas perdu de temps. Le partenaire majeur d’Open AI, créateur de chatGPT, aura mis moins d’un an à réorganiser l’intégralité de sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. Stratégie matérielle : Microsoft prédit déjà que 2024 sera l’année des PC dopés à l’intelligence artificielle. Le marché est en berne : - 30%, selon IDC, depuis 2022. Il a donc bien besoin d’un coup de fouet.

Stratégie logicielle aussi avec l’intégration de chatGPT à Bing, le moteur de recherche sur Internet de Microsoft, concurrent de Google Search ; à Office 365, sa suite bureautique avec Word, Excel, Powerpoint et, au passage, une augmentation des prix des licences – l’équivalent de 360 euros de plus par an et par utilisateur – intégration aussi à Windows, le système d’exploitation au cœur des PC, avec cette conséquence physique au niveau des claviers : l’apparition de cette nouvelle touche qui sera constamment sous les yeux des utilisateurs.

C’est la meilleure promotion possible pour Copilot et l’accès le plus simple : bien plus que si on devait dérouler un menu ou cliquer sur une icône à l’écran.

Premiers PC portables avec la touche Copilot

Il ne devrait pas se passer bien longtemps avant que tous les nouveaux claviers PC se dotent de cette nouvelle touche dans la mesure où Microsoft veut visiblement que la bascule aille très vite. Les premiers claviers PC avec la nouvelle touche seront présentés dès mardi 9 janvier, au CES 2024, le salon de l’innovation. Ils devraient inonder le marché au printemps.

À Las Vegas, on devrait aussi découvrir les premiers PC portables et tablettes – notamment les nouvelles "Surface" de Microsoft – dont le clavier comporte cette fameuse nouvelle touche Copilot. Leur sortie est prévue à partir de février 2024.