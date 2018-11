Mômes trotteurs. Visite de l’exposition "Corps et Sport" à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris

Les enfants testent l'escalade dans le cadre de l'exposition à la Villette (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques en 2024, la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris propose en partenariat avec l’Inserm et en collaboration avec l’Insep, une exposition sur la pratique du sport.

"Dans cette expo, on découvre comment réagit notre corps face au sport", résume Maxime, 15 ans. Alors que se passe-t-il précisément dans notre corps et dans notre tête lorsque nous pratiquons une activité sportive ? L’exposition Corps et sport décrypte ces liens de façon très pédagogique avec une dimension scientifique, historique et pratique.

L'évolution de la raquette de tennis (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Parce qu’ici, on défoule son corps !" prévient Lucien 8 ans

Sur cet espace de 1 200 m², les enfants peuvent tester l’escalade. "On travaille beaucoup sur les bras : biceps, triceps, les abdos et le gainage", explique Flavie, 14 ans, qui pratique ce sport en club. Dans l’expo, les enfants peuvent s’initier sur des traversées. "Il faut déjà bien lire la voie que l’on va escalader, prendre son temps et profiter !"

Paul-Emmanuel est prêt à reproduire les mouvements d’un basketteur professionnel. "J’aurais pu faire un peu mieux pour ce dribble-croisé, mais c’est pas mal non plus. Cette fois-ci, il faut plutôt être les genoux pliés".



Grâce à une autre installation vidéo-interactive, Tom a testé le biathlon, il a déjà suivi à la télé les exploits du champion de la discipline, Martin Fourcade. Et ça commence par du ski de fond. "On doit courir sur deux ronds jaunes. Et rendu au bout du parcours, tu dois prendre la carabine en bois et tirer dans les trous. Et le but, c’est de tirer dans le plus de trous possibles. Moi, j’ai fait trois sur cinq. C’est pour ça que j’ai bien aimé".

Réactivité, équilibre, endurance, précision

L'exposition permet aussi de tester sa coordination. "On entraîne nos réflexes, confirme Tom. Tel un danseur de hip-hop, celui-ci effectue des pas rapides sur un grand damier. "On échauffe toutes les parties du corps, c’est important pour la santé et pour mieux vivre. De nos jours, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, affalés sur le canapé, alors que ce qu’il faudrait faire c’est du sport, pour réveiller les muscles et être en bonne santé". Et le sport version joystick a ses limites.

Le sport en jeu vidéo, ça mange le cerveau Tom

Dépassement de soi et esprit de compétition

Mariama, 13 ans, souhaite devenir basketteuse professionnelle (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

L'exposition Corps et Sport aborde ces deux notions du dépassement de soi et de l'esprit de compétition. "Et peut-être que ça pourra m’aider pour mon avenir au basket", sourit Mariama. À 13 ans, la Toulousaine suit un cursus en sport étude. "Si on veut faire du sport de haut niveau, il faut bien s’alimenter, boire beaucoup d’eau, et ne pas jouer avec sa santé", énumère-t-elle.

Face à nous, une vidéo montrant le boxeur Souleymane Cissokho en train de s’entraîner très durement. "Ça se voit qu’il est fatigué mais qu’il ne lâche pas, commente Mariama. Moi, quand je vais au bout de moi-même, je me dis que c’est dans la tête. Bon, des fois j’en ai marre, ça m’énerve, mais je me dis que plus j’en fais, plus je vais y arriver."