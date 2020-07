Mômes trotteurs. City trip à Hambourg

Hôtel de Ville d'Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Dans le centre historique (Alstadt), on se pose à la terrasse des cafés chics posés sur l’eau. On se croirait sur une île. C’est à Hambourg, au XIIIe siècle, qu'est créée la Hanse. Cette association de villes marchandes est considérée comme une sorte d'Union européenne avant l’heure, grâce à ses échanges entre les grands ports d'Europe du Nord.

Tout près, on profite de la magnificence du monumental Hôtel de ville (Rathaus), qui abrite le parlement de cette cité-Etat.

Devant la bourse historique d'Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

La ville natale du couturier Karl Lagerfeld est un épicentre artistique et un haut-lieu du shopping. Notamment dans le quartier grosse Bleichen.

On butine aussi dans les centres culturels alternatifs de Schanzen (Rote Flora), et dans les boutiques de mode et déco "upcycling" des artisans créateurs de Karolinenviertel, où étudiants et artistes font mousser l’Astra (bière blonde locale) dans des bars-restaurants branchés.

Pour six euros, on sirote un Apfelschorle (soda au pommes) avec un burger. Car oui, le hamburger est bien né à Hambourg !

Infos pratiques

Office de tourisme d’Hambourg

Office national allemand du tourisme (ONAT)

Bon plan : la Hamburg Card (pass transport et culture). 10,50 euros pour 1 jour, 19,90 euros pour deux jours...



Le Guide Vert Week&GO Hambourg Michelin 9,90 euros.