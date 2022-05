L'affaire Abad, la gauche aux législatives et l'aide financière américaine à l'Ukraine... Les informés de franceinfo du dimanche 22 mai 2022

Les thèmes :

L'affaire Damien Abad : le nouveau ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées est accusé de viol par deux femmes. Des faits qu'il "conteste avec la plus grande force".

La gauche aux législatives : la NUPES peut-elle l'emporter ?

Guerre en Ukraine : Joe Biden mène-t-il une guerre par procuration ? Le président américain a signé une aide de 40 milliards de dollars à destination de Kiev.

Mbappé reste à Paris : la star du Paris-Saint-Germain dit finalement non au Real Madrid et prolonge au PSG. Son choix déchaîne les passions en France et en Espagne.

Les informés :

Christian Makarian, chroniqueur de politique internationale au Point.

Gauthier Vaillant, journaliste au service France de la Croix.

Daïc Audouit, journaliste à France info TV.

Cécilia Gabizon, vice-présidente et directrice éditoriale de ETX studio.