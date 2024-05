VRAI OU FAUX. Blocage de Science Po Paris : des étudiants ont-ils fait un salut nazi, comme le montre une photo publiée sur les réseaux sociaux ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Quelques jours après le blocage de Science Po Paris, en soutien à la Palestine, une image fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On y voit des étudiants faisant un salut nazi. L'image a été générée par l'intelligence artificielle, et postée initialement par un compte qui se veut parodique.

Alors que les blocages dans les universités françaises se multiplient, en soutien à la Palestine, une image fait polémique sur les réseaux sociaux. Elle a été postée quelques jours après le blocage de Science Po Paris, du 24 au 26 avril derniers. On y voit cinq étudiants, masque noir sur le visage, gilet pare-balle sur le dos, main droite peinte en rouge et tendue vers le ciel. "Salut nazi avec le sang symbolique des Juifs sur les mains", dénonce un internaute. "C'est le retour des heures sombres", s'inquiète un autre. Les étudiants de Science Po Paris ont-ils vraiment fait un salut nazi ?

C'est faux, l'image a été générée par l'intelligence artificielle. C'est même écrit en petit, en bas à droite de la photo. En y regardant de plus près, on remarque aussi que les doigts et les sourcils des étudiants ne sont pas bien dessinés. L'image a été créée de toute pièce et publiée par un compte qui se veut parodique, "C'est pas de l'info". Sur X, le compte se décrit comme "numéro 1 sur la grossière désinformation". L'image des étudiants a d'ailleurs été postée pour la première fois accompagnée d'un "#parodie".

"Cela questionne notre rapport aux fausses informations"

Le problème c'est que l'image est reprise en boucle, parfois intentionnellement, par des comptes militants, sans préciser l'aspect satirique. La photo est aussi découpée par certains, on ne voit plus la mention "générée par l'intelligence artificielle". Des internautes croient donc à la véracité de l'image. "Je fais ça pour l'humour, la satire", explique l'auteur de l'image, qui souhaite rester anonyme, auprès de franceinfo. Il se dit surpris du nombre d'internautes qui croient à la crédibilité de cette image. "Cela questionne notre rapport aux images et aux fausses informations, en cela je trouve ça intéressant", poursuit-il.

Il s'agit en effet d'un sujet très polémique et qui touche à l'émotion. C'est donc propice aux fausses informations. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle un "biais de confirmation" : certains internautes, qui dénoncent les blocages des étudiants de Science Po, voient dans cette image ce qu'ils s'attendent à voir et ne questionnent pas la crédibilité de la photo. Enfin, l'image se base sur quelques éléments véridiques, elle est crédible. Cela brouille donc les pistes. Les étudiants qui ont manifesté à Science Po Paris portaient bien des masques noirs et des keffieh par exemple, come sur la photo. Ils avaient aussi, pour certains, peint leurs mains en rouge.

Les mains en rouge ont justement fait polémique. Cela rappelle le massacre de deux Israéliens à Ramallah, en Cisjordanie, en octobre 2000, quand un Palestinien avait exhibé à la foule ses mains ensanglantées, du sang des victimes. Les étudiants de Science Po Paris se sont défendus, en assurant que les mains étaient un signe récurrent dans les manifestations et qu'ils ne connaissaient pas la référence historique derrière ce geste. C'est justement de cela qu'à voulu rire l'auteur du compte parodique "C'est pas de l'info". En postant la fausse image des étudiants faisant un salut nazi, il a écrit "Les étudiants pro-Hamas de Sciences Po accusés d’avoir fait des saluts nazis expliquent qu’ils ignoraient la signification de ce geste". Une blague que tout le monde n'a pas comprise.