Le vrai du faux. Y a-t-il vraiment autant de morts de la chaleur que sur les routes en France, comme l'affirme Julien Bayou ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Selon le député EELV de Paris, il y a autant de morts de la canicule que sur les routes en France. Cette affirmation est vraie, elle vient d'un rapport de Santé publique France publié en juin dernier.

La canicule qui a touché le sud de la France début juillet a causé la mort de 80 personnes, selon un premier bilan de Santé publique France publié le 2 août 2023. Et le nombre de ces victimes de la chaleur atteint des niveaux alarmants selon Julien Bayou, député Europe écologie Les Verts de Paris, invité de franceinfo ce même jour. "On a autant de morts liés à la chaleur que liés à la route, affirme-t-il avant de regretter : "On a des flashs sur le nombre de morts sur les routes, mais on n'a pas de flashs sur le nombre de morts liés à la sécheresse ou aux fortes chaleurs."

Cette affirmation est vraie. Comme le dit Julien Bayou, il n'existe pas de bilan annuel des victimes de la chaleur, comme il en existe pour les accidents de la route mais Santé Publique France a publié un rapport sur le sujet en juin dernier. Il recense le nombre de morts liées à la chaleur pendant neuf ans, entre 2014 et 2022. Pour cela, les auteurs ont comparé dans chaque département entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année la température mesurée par une station de référence de Météo-France et la mortalité totale enregistrée par l'Insee. Le rapport conclut que les fortes chaleurs et les canicules ont causé la mort d'un peu moins de 33 000 personnes sur cette période 2014-2022, soit 3 600 décès par an en moyenne.

Un effet des canicules ... mais pas seulement

Pour comparer au nombre de victimes sur la route, c'est simple : il suffit de regarder les chiffres de l'ONISR, l'Observatoire nationale de la sécurité routière. Il publie chaque année un bilan de l'accidentalité routière qui précise notamment le nombre d'accidents mortels. Selon ces chiffres de l'ONISR, sur cette même période 2014-2022, il y a eu un peu plus de 3 300 morts par an en moyenne dans un accident de la route. 3 600 pour la chaleur, 3 300 pour la route, c'est même légèrement plus.

Les victimes de la chaleur sont surtout des personnes âgées, environ deux tiers avaient 75 ans et plus. Beaucoup de ces décès sont dus aux canicules, ces épisodes de chaleur intense qui durent trois jours et trois nuits consécutifs. Elles ne représentent que 6% des jours étudiés dans le rapport, pourtant à elles seules, elles ont provoqué près d'un tiers des décès dont nous parlons. Mais le rapport de Santé publique France souligne que de simples températures chaudes représentent elles aussi un risque grave pour la santé, notamment sur le plan cardio-vasculaire.