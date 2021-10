Une nouvelle étude valide l'efficacité de la vaccination, des catholiques demandent la démission collective des évêques, la virilité remise en question

Aujourd'hui, Le Quart d'Heure reçoit Ben Névert pour la sortie de son livre "Je ne suis pas viril". Ce Youtubeur de 29 ans, connu pour son émission hebdomadaire "Entre mecs", propose de libérer la parole des hommes pour les aider à mieux déconstruire les clichés sur la masculinité. On vous explique aussi les résultats de la dernière grande étude française qui valide l'efficacité de la vaccination contre le Covid-19. Et on vous parle de l'appel à la "démission collective des évêques" lancé par des catholiques suite au rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Eglise.

C'est quoi être un homme aujourd'hui en 2021 ? On voit dans le dernier James Bond que l'agent 007 reste fidèle à lui-même : un homme puissant et séducteur. Les clichés autour de la virilité sont nombreux : dès le plus jeune âge, un "vrai" garçon doit savoir dominer, privilégier les actions plutôt que les émotions, avoir l'esprit de compétition... des clichés que questionne Ben Névert depuis deux ans avec son émission hebdomadaire Entre Mecs.

Agé de 29 ans et suivi par 400 000 abonnés sur sa chaîne Youtube, Ben Névert anime des discussions avec ses amis autour de sujets qui ont un lien direct avec la masculinité, la virilité, pour arriver à mieux les remettre en question, voire les renverser. Très investi dans cette thématique, il vient de sortir un livre intitulé "Je ne suis pas viril", aux éditions First, dont il est venu nous parler dans le studio du Quart d'Heure.

L'efficacité de la vaccination est désormais validée

C'est ce que vient de confirmer une vaste étude menée en France sur les vaccins de Pfizer/BioNtech, Moderna et AstraZeneca sur une période de sept mois, avec 22 millions de participants, soit l'étude la plus large réalisée jusqu'ici dans le monde. Deux chiffres peuvent être retenus : les personnes vaccinées ont 12 fois moins de risques de transmettre la maladie et 9 fois moins de risques de développer une forme grave. On fait le point avec la journaliste Anne Le Gall, qui réalise "Le billet sciences" chaque matin sur France Info.

Pour finir, près d'une semaine après les révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels au sein de l'Eglise, plusieurs personnalités catholiques ont lancé un appel à la "démission collective des évêques". En parallèle on observe une forte mobilisation sur les réseaux sociaux avec l'apparition du hastag #AussiMonEglise qui regroupe des messages de fidèles qui demandent des changements en profondeur.

Invités : Ben Névert, Youtubeur auteur de "Je ne suis pas viril" (éd. First) et Anne Le Gall, journaliste santé-environnement de franceinfo

