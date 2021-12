En Espagne, un patron joue les pères Noël et redistribue un million d'euros à ses employés

Ce n'est pas devant un sapin de Noël mais au stade du Real Majorque, le club de football local dont il est l'un des sponsors, que le chef d'entreprise a joué au père Noël. Vendredi 17 décembre, en extérieur, il réunit sur la pelouse plusieurs dizaines de salariés pour un cocktail de fin d'année. Les autres, basés à l'étranger, suivent l'événement à distance.



Equipé d'un micro serre-tête , chemise blanche et sourire éclatant, Othman Ktiri fait d'abord le bilan. Il parle d'une année "historique" pour sa société, qui vend et loue des véhicules dans toute l'Espagne. Puis il lance le tirage au sort de la tombola organisée dans l'entreprise pour l'occasion.

Tous les employés ont reçu un billet. Il leur demande de vérifier sur leur téléphone s'ils ont gagné. Evidemment, tous sont gagnants ! Liesse générale, tout le monde s'embrasse et saute de joie. Othman Ktiri – qui a le sens du marketing – a pris soin de faire filmer l'événement et de le diffuser sur les réseaux sociaux.

Il redistribue donc un million d'euros, en moyenne près de 2 000 euros par salarié, les sommes varient selon l'ancienneté. C'est ma façon, dit-il, de vous remercier "pour votre engagement, votre dévouement et surtout votre fidélité". Il assure même que c'est "le plus beau jour" de sa vie professionnelle.

Une société prospère

Un patron généreux, une société en bonne santé... c'est un conte de Noël ! Une vraie success story en tout cas. Othman Ktiri, un Franco-Marocain de 42 ans, a commencé en bas de l'échelle comme commercial chez un concessionnaire automobile de Majorque.

¿Quién es Othman Ktiri, el empresario de Mallorca que ha repartido un millón de euros entre sus empleados? https://t.co/I4ISsQJ4AW — Diario de Mallorca (@diariomallorca) December 22, 2021

En 2005, il se lance et crée sa propre entreprise. Elle deviendra OK Mobility, qui compte aujourd'hui des agences de location dans sept pays différents. Chiffre d'affaires annoncé pour cette année : plus de 300 millions d'euros et des objectifs très ambitieux pour les années qui viennent.

La location automobile, secteur en tension

En 2020, en raison de la chute des flux touristiques, beaucoup de sociétés de location ont du se séparer d'un certain nombre de véhicules. Aujourd'hui la demande est repartie à la hausse. Sauf qu'il n'y a plus assez de voitures : les disponibilités sont rares et les prix explosent, particulièrement d'ailleurs en Espagne et en Italie. Certains en profitent.

Gracias @EspejoPublico por dar voz al sector del #rentacar en #Baleares.

La falta de suministro de vehículos provoca que este verano la oferta sea menor y los precios hayan subido. Ante esta situación, recomendamos realizar las reservas lo antes posible para minimizar el impacto. pic.twitter.com/BgwADJpibA — Othman Ktiri (@Othman_Ktiri) July 16, 2021

Celà dit, à côté de Mercedes qui en Allemagne va verser une prime allant jusqu'à 6 000 euros par salarié, et pour 100 000 personnes, les 450 employés de la société majorquine font figure de petits joueurs. Ça ne les empêchera de passer un très joyeux Noël. L'entreprise, elle, se paie aussi au passage un joli coup de pub !