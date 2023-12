La bulle de filtres : les réseaux sociaux nous confortent dans "nos propres croyances et opinions"

Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi vous tombez toujours sur les mêmes vidéos de cuisine, de déco, de chatons sur Instagram, Tiktok ou encore Facebook. Cela n'a rien d'un hasard, ça a même un nom ! C'est ce qu'on appelle la bulle de filtres et les algorithmes en sont responsables. Concrètement, le moindre click, le moindre like est mémorisé et indique vos préférences à la plateforme pour personnaliser le contenu qui vous est proposé.

à lire aussi Les algorithmes d'Instagram facilitent la vente de pédopornographie, selon des chercheurs

Olivier Ertzscheid est maître de conférences à l'université de Nantes : "Les propriétaires de ces plateformes se disent 'Pour garder les gens attentifs pour que les gens restent sur nos plateformes il faut qu'on leur serve des choses dont on sait déjà qu'elles les intéressent et donc plutôt que de leur présenter des opinions, des avis différents, on va leur présenter des choses qui vont dans le sens de ce qu'on appelle leur propre biais de croyances.' Si ce sont des gens qui ont une passion pour la gastronomie on va leur afficher toujours plus de sites en lien avec la gastronomie."

Voilà comment chacun à notre niveau, en sélectionnant les comptes que nous avons envie de suivre, les contenus que nous avons envie de partager, nous alimentons sans nous en rendre compte cette bulle de filtre, "alors que la promesse initiale des réseaux sociaux, c'est de vous exposer à plein de gens différents, de diversités de culture, d'opinions, de points de vue, d'avis, reprend Olivier Ertzscheid. Finalement, on s'aperçoit qu'on nous expose de plus en plus à de l'identique, à des choses qui nous confortent pour nos propres croyances et opinions." Les vidéos de cuisine, de musique, de paysages sont donc concernées. Ce que l'on peut considérer comme du contenu léger mais pas uniquement. Le contenu politique est aussi soumis au mécanisme des algorithmes.

Un usage politique

C'est dans ce cas de figure que la bulle de filtres est moins anodine et mérite d'être davantage questionnée. On le sait sur les réseaux sociaux tout est mélangé. Il n'y a pas d'un côté le contenu divertissant, de l'autre les sujets politiques. Le flux est constant, continu... Les discours sont plus ou moins explicites.

Alors notre faculté de discernement s'altère : "De toute éternité, l'être humain, a toujours des biais et il adore se conforter, se vautrer dans ses propres biais culturels, sociologiques, politiques, etc. Là où ça devient problématique c'est à partir du moment où tout ça est brassé sans qu'on ait de ligne éditoriale claire. Les gens qui en général vont acheter le journal ou lire le journal 'Libération'. Il est assez rare que ce soit aussi des gens qui vont lire le journal 'Valeurs Actuelles'. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont chercher. Ils savent que 'Libération' est à gauche et que 'Valeurs Actuelles' est très à droite. À l'échelle des médias sociaux, ce qui est compliqué c'est quand on n'a pas les codes pour décrypter les intentions, sachant qu'il y a toujours des intentions qui peuvent être basiquement commerciales et de plus en plus souvent aussi politiques."

Impossible d'y échapper, les algorithmes sont l'essence même des réseaux sociaux. L'important c'est d'en être conscient. Les autorités de régulation imposent d'ailleurs aux plateformes d'être plus transparentes avec les utilisateurs, qui on le rappelle sont parfois mineurs, en expliquant notamment autant que possible la manière dont fonctionnent leurs algorithmes.