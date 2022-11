Le business des livres de développement personnel

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Ils sont en tête de gondole dans les librairies, et régulièrement en première place des ventes sur les sites en ligne. Les livres de bien-être feraient plus de mal que de bien, selon la nouvelle enquête du magazine "60 Millions de consommateurs".

Les livres de bien-être, de développement personnel, pullulent ces dernières années, mais certains vous font plus de mal que de bien, c'est ce que souligne l'enquête du journaliste Adrian de San Isidoro, chef de rubrique équipement et loisirs au magazine 60 Millions de consommateurs, sur ce "marché douteux du bien-être".

franceinfo : D’abord de quoi parle-t-on quand on parle de livre de bien-être ?



Adrian de san Isidoro : Il s’agit, le plus souvent, de livres qui donnent ou prétendent donner des clés pour améliorer sa condition physique ou mentale. Des objectifs que le lecteur est censé pouvoir atteindre en changeant ses mauvaises habitudes, ou en appliquant une série d’exercices au quotidien. Mieux respirer, changer son alimentation, répéter des phrases pour s’auto-persuader qu’on est le meilleur. En somme, à peu près tout et n’importe quoi.

Et c’est un marché très porteur, vous évoquez dans votre enquête le chiffre de six millions de livres vendus entre mai 2021 et avril 2022. Sauf que certains de ces livres ne sont pas sans danger...



Absolument. Certains livres de développement personnel font miroiter un accès facile et rapide au bien-être, souvent inatteignable en feuillant un livre de 200 ou 300 pages. En général, aller mieux prend du temps : des mois, voire des années. Mais de nombreux lecteurs en perte de repères sont séduits par l’espoir d’une solution miracle. Et c’est cet espoir, qui explique, entre autres, le succès du rayon développement personnel.

Exemple dans votre enquête, celui de la québécoise Lise Bourbeau, un bestseller dans le domaine : Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même. La Miviludes qui observe les phénomènes sectaires évoque plusieurs limites à ce qu’elle propose…



Alors quelques éléments de contexte pour comprendre un peu l’univers de Lise Bourbeau. Cette autrice, qui a fondé son propre mouvement "Écoute ton corps", prétend que 5 blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, sont à l’origine de tous nos maux. Elle va même plus loin, en établissant un lien entre ces différentes blessures et notre apparence physique.

Si vous êtes mince et que vos yeux sont de petite taille, c’est que vous avez par exemple été rejeté par un proche. Vos mouvements sont rigides ? C’est peut-être parce que vous avez subi une blessure d’injustice. Cette méthode, qui ne repose sur aucune scientifique sérieuse, est décriée par la Miviludes, qui lutte contre le phénomène sectaire en France.

En attendant il y a un vrai business, bien au-delà des ventes de livres…



C’est exact, les livres vendus une poignée d’euros, sont des produits d’appel pour aiguiller le lecteur vers des conférences et autres séminaires facturés "un bras". Lise Bourbeau, via son mouvement "Écoute ton corps", qui revendique des milliers d’adhérents, propose par exemple des formations en trois phases, pour devenir un pro du bien-être. Les deux premières coûtant plus de 2 800 euros !

Il y a d’autres auteurs controversés comme Lise Bourbeau peut l'être dans ce domaine ?



D’autres auteurs très populaires du rayon développement personnel, comme Eckhart Tolle ou Miguel Ruiz proposent des excursions en tous genres. Ce dernier propose sérieusement, grâce à ses enseignements dispensés en ligne, de surmonter "la peur débilitante de oui ou non". C’est écrit noir sur blanc sur son site. Ou plus classique, mais très vendeur : de guérir les relations avec les êtres chers pour favoriser plus de conscience et de joie.

Si on connaît les risques, les méthodes plus que limites de certains auteurs, pourquoi sont-ils encore aussi nombreux dans les rayons de la Fnac, de Cultura et des librairies en général ?



D’abord, parce que le secteur rapporte de plus en plus d’argent. Rien qu’entre 2021 et 2022, le chiffre d’affaires du développement personnel a cru de 17,5% pour atteindre les 71 millions d’euros. Une manne sur laquelle les distributeurs n’ont pas l’intention de s’asseoir. Autre raison : en France, aujourd’hui, aucune loi n’empêche la publication de thérapeutes auto-proclamés. En clair, à peu près n'importe quel charlatan peut être diffusé en librairies.

Tout n’est pas à jeter dans ce domaine du développement personnel. Comment peut-on reconnaître un livre "fiable" ?



Un livre fiable ne promet pas la lune ou des solutions miracles. Et son auteur n’a pas besoin d’invoquer une expérience mystique ou personnelle pour se donner de la crédibilité : il a des diplômes reconnus par l’Etat. Au moindre doute, allez sur le site de la plateforme de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes, qui centralise des centaines d’articles sur les mouvements sectaires. Ou sur le site psiram.com, qui recense la plupart des "croyances irrationnelles". Tapez ensuite le nom de l’auteur dans l’une des deux barres de recherche : si des résultats s’affichent, mieux vaut laisser le livre en rayon.